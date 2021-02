Douglas Costa è Campione del Mondo, ma ha giocato solo 16′. Il post autoironico del giocatore sui social

Douglas Costa oggi ha vinto il Mondiale per Club col Bayern. Il brasiliano ha giocato soltanto 16 minuti contro i messicani del Tigres, non è entrato nemmeno in semifinale contro l’Al Ahly.

Ecco il post autoironico del giocatore dopo il successo: “Quando chiedi ai tuoi amici a scuola di mettere il tuo nome nel lavoro di gruppo!”.

Foto: ESPN