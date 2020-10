Douglas Costa: “Al Bayern mi sento a mio agio. Ronaldo? Numeri alla mano è di un livello superiore”

Passato dalla Juventus al Bayern Monaco, Douglas Costa ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Bild parlando anche del suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo: “Volevo tornare al Bayern da molto tempo, qui mi sento molto felice e sono completamente a mio agio. Negli anni, i giocatori sono rimasti miei amici e ho tenuto contatti a Monaco nonostante la distanza. Mi fa piacere che a questi ragazzi piaccia io e il modo in cui gioco a calcio. La Juve? Avevo altre offerte, ma la Juventus è un top club assoluto, uno dei migliori in Europa. Volevo vincere la Champions League lì. Ronaldo o Lewandowski? Ho avuto la fortuna e il privilegio di giocare con giocatori brillanti, tipo Neymar nella nazionale, Ronaldo alla Juventus. Con Robert Lewandowski, ora il migliore in Europa che è nella mia squadra. Cristiano? Se guardi solo i numeri, per tutta la sua carriera sembra essere a un livello superiore”.

Foto: twitter bayern