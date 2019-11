Douglas Costa: “A Mosca il gol più bello della mia carriera. Il Milan? Merita rispetto”

Douglas Costa, esterno offensivo della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida contro il Milan, in programma domenica sera allo Stadium: “Il Milan del passato era una squadra fenomenale, che vinceva tutto, come ad esempio se facciamo dei paragoni possiamo dire anche della selezione brasiliana, che in passato aveva tutti fenomeni in squadra… Ma credo che il Milan sia comunque una buona squadra e meriti grande rispetto. Il gol di Mosca? È il più bello della mia carriera. Non sono abituato a togliermi la maglietta dopo un gol, ma è stato un momento di liberazione. ro in posizione da trequartista e facevo fatica a trovare spazio – racconta a Sky Sport – Così, anche parlando con Bonucci e Dybala, mi hanno detto che potevo spostarmi un po’ sulla sinistra. Quando ho superato i due difensori ho visto che avevo spazio per puntare la porta. È stato intelligente Higuain a darmi quel pallone col tacco, sono riuscito a restare freddo e a segnare. È stata un’azione molto bella, merito anche di Higuain, che è stato bravo a notare il mio inserimento. La dedica alla mia fidanzata? Natalhia è una persona importante per me, mi ha aiutato in un momento difficile e l’ho ricompensata con un gol ma continuerò a regalarle anche le rose”, ha chiuso Douglas Costa.

Foto: Twitter ufficiale Uefa