Doué stende l’Inter ed entra nella storia della Champions. I record del francese

31/05/2025 | 23:15:40

Désiré Doué entra nella storia della Champions League: ben 2 record nella finale contro l’Inter. Il classe 2005 è diventato il più giovane della storia della Champions League a segnare una doppietta in finale. Prima di questa sera, apparteneva a Cristiano Ronaldo, con la doppietta nella finale contro la Juventus nel 2017, quando aveva 28 anni. Non è l’unico record però per il francese. Grazie anche all’assist per l’1-0 di Hakimi, Doué è diventato il primo giocatore nella storia della competizione a prendere parte a tre gol.

Foto: Instagram Psg