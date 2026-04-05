Doué: “Le critiche aiutano a far rendere meglio. Champions? Possiamo rivincerla”

05/04/2026 | 16:01:48

Desire Doué attaccante del PSG, ha parlato a L’Equipe sul momento dei transalpini. Queste le sue parole: “Le critiche fanno parte del calcio, soprattutto quando giochi per il PSG. In Francia, se non rendi al massimo, arrivano subito”.

Un contesto che, secondo il francese, può diventare anche un’opportunità: “L’autoanalisi è fondamentale. Alcune critiche aiutano a migliorare, bisogna saperle utilizzare”.

Due stop muscolari, al polpaccio e al bicipite femorale, hanno rallentato il suo percorso, ma ora Doué si sente pronto: “È stata una stagione altalenante, non mi era mai successo di infortunarmi così. Ora però sono al 100%”.

Lo sguardo è rivolto agli obiettivi: Champions League e nazionale. “Sappiamo di cosa siamo capaci. Possiamo vincere di nuovo e fare la storia”. E sul Mondiale: “Spero di esserci, sarebbe un sogno. Vogliamo la terza stella”.

Foto: sito PSG