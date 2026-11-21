Doué esce in barella tra le lacrime: grave infortunio al ginocchio durante Nizza-PSG

21/11/2026 | 18:49:01

Ansia per Doué in casa PSG. L’esterno francese, andato anche in gol, è stato costretto a lasciare il campo in barella al 45esimo del primo tempo tra il PSG e il Nizza dopo essersi procurato, da solo, un torsione innaturale del ginocchio. Il talento classe 2005 è subito scoppiato in lacrime, lasciando presagire poco di buono riguardo all’entità dell’infortunio. Brutta tegola per Luis Enrique, che oltre a dover rinunciare a Khvicha Kvaratskhelia sempre per un problema al ginocchio, perde anche Doué a pochi giorni dalla Roma.

Foto: Instagram PSG