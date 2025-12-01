Doué: “Eccezionale vincere la Champions League, segnare in finale era difficile anche da sognare”

01/12/2025 | 18:41:59

Doué ha parlato a Sky Sport durante la premiazione del Golden Boy: “Sono molto orgoglio di raccogliere questo riconoscimento: lo hanno vinto giocatori fenomenali, oggi per me essere qui è un sogno. Psg? Forse una delle più grandi squadre di sempre è pretenzioso, però lavoriamo per essere una delle più forti del mondo. E’ eccezionale vincere la Champions League, ma segnare anche un gol è qualcosa che è difficile anche da sognare”.

Foto: Instagram PSG