Doué: “Avevamo una voglia matta di rivincere la Champions, andremo a prenderci anche la terza”

30/05/2026 | 21:31:20

Intervistato da M6, Douè ha parlato così dopo la vittoria della Champions: “Non ho parole! La prima è stata eccezionale, ma avevamo una voglia matta, più di ogni altra cosa, di andare a prenderci la seconda. Questa coppa è per le nostre famiglie, i nostri fratelli, le nostre sorelle, li ringraziamo. Amo troppo questo club. E non è finita qui! La seconda è nostra, continueremo a lavorare duro e andremo a prenderci anche la terza”.

Foto: Instagram PSG