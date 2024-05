Double per il Leverkusen! Il Bayer (in dieci) vince 1-0 contro il Kaiserslautern e si aggiudica la DFB Pokal

Il Bayer Leverkusen vince la DFB Pokal e centra il Double! Dopo la sconfitta in Europa League contro l’Atalanta, gli uomini di Xabi Alonso si rialzano subito e conquistano la Coppa contro il Kaiserslautern: 1-0, decide la rete di Xhaka al 16′. Un successo arrivato nonostante l’inferiorità numerica del club di Leverkusen per tutta la seconda parte di gara. Infatti, il Bayer è rimasto in dieci uomini al 44′ per la doppia ammonizione rimediata da Kossonunou.

Foto: Instagram Leverkusen