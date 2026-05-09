Dossena: “Mi devo difendere da una accusa infamante. Il razzismo è lontano dalla mia educazione”

09/05/2026 | 21:54:25

Arriva la giusta e attesa replica di Alberto Dossena, difensore del Cagliari, accusato da Davis e Zaniolo di aver usato termini razzisti in campo.

Le parole del giocatore: “Essere accusato di razzismo mi rattrista e ferisce. È un’accusa molto pesante, mai mi passerebbe per la testa di rivolgermi ad un’altra persona, un collega con un insulto di quel tipo. È la prima volta che mi capita una situazione del genere nella quale mi devo difendere da un’accusa infamante. Un comportamento del genere è quanto di più lontano dalla mia cultura ed educazione.”

Foto: sito Cagliari