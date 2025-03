Dorvial: “Non c’è bisogno di parlare di cosa rappresenti Neymar”

Neymar è tornato nella lista dei convocati del Brasile, il ct Dorvial ha voluto parlare di questa scelta senza però mettere pressione.

“Non c’è bisogno di parlare di cosa rappresenti Neymar, il momento che sta vivendo è un processo di recupero. Abbiamo questa comprensione, ne siamo consapevoli. Ma comprendiamo anche che le capacità e le qualità di un giocatore come lui finiscono per essere un fattore determinante per superare qualsiasi situazione che possa sorgere durante una partita”.

“È un giocatore di cui gli stessi giocatori hanno già espresso pubblicamente cosa rappresenti nel nostro gruppo. Lo aspettavamo, questa è la prima opportunità che ci offre. Spero che sia molto felice del suo ritorno e che possiamo offrirgli la sicurezza necessaria affinché possa sviluppare al meglio le sue capacità nel momento che sta vivendo”.

“Non creiamo troppe aspettative mettendo tutta la responsabilità su questo ritorno. Che ci sia equilibrio e continuità in queste due partite, che saranno molto difficili, ma anche per i nostri avversari. Loro affronteranno una squadra brasiliana molto ben preparata, capace di giocare due partite molto importanti a questo stadio, che sono fondamentali per la nostra qualificazione”.

Foto: Neymar instagram