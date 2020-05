Dortmund, parla il ds Zorc: “Se qualcuno ha paura è libero di non giocare”

“Se qualcuno non se la sente è libero di non giocare”. Così Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, intervenuto ai media tedeschi in vista della ripartenza della Bundesliga: “Se qualcuno fosse preoccupato o spaventato, ci occuperemmo di lui e alla fine lo lasceremmo andare, è una cosa ovvia. La mia impressione è che tutti non vedano l’ora di giocare nuovamente e di tornare a fare il proprio lavoro”.

Foto: Twitter ufficiale Dortmund