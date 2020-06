Dortmund, parla Favre: “Sancho e Hakimi via? Non è detto, potrebbero restare”

Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul futuro di Hakimi e Sancho: “Vedremo al termine della stagione. Naturalmente ci saranno giocatori che partiranno, ma noi speriamo che possano restare. Avete già menzionato due giocatori (Hakimi e Sancho, ndr) il cui futuro è incerto. Certo, potrebbero restare con noi, il che sarebbe fantastico per me. Ma vedremo cosa fare, in difesa, centrocampo o attacco. E soprattutto sugli esterni”.

Foto: Sport Bild