Dortmund, Modeste il sostituto di Haller. Accordo verbale con il Colonia ma visite pendenti

Il Borussia Dortmund è alla ricerca del sostituto di Sebastien Haller dopo il male che lo ha costretto a fermarsi. Il direttore sportivo, Sebastien Kehl, ha annunciato il sostituto: sarà Anthony Modeste. Il Dortmund ha l’accordo con il Colonia, ma per l’annuncio è ancora presto: “Le visite mediche sono ancora pendenti. Per ora non possiamo annunciare ancora l’affare“, ha affermato il direttore del BVB.

Foto: Instagram Modeste