Borussia Dortmund-Juventus, le formazioni ufficiali
10/08/2025 | 16:10:46
Manca sempre meno all’inizio della stagione di Borussia Dortmund e Juventus. Nel frattempo, le due formazioni si sfidano in un’amichevole dal sapore di Champions. Di seguito, le scelte di Kovac e Tudor. Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Hummels, Bensebaini; Ryerson, Gross, Sabitzer, Svensson; Adeyemi. Bellingham; Guirassy. All. Nico Kovac. Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. All. Igor Tudor.
Foto: sito Juventus