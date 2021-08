Dortmund, il tweet del vice allenatore: “Witsel via? Una sciocchezza”

René Maric, assistente allenatore di Marco Rose al Borussia Dortmund, ha voluto chiarire la situazione di Axel Witsel all’interno del club. E lo ha fatto rispondendo così ad post relativo ad una possibile partenza del centrocampista belga:

“Ovviamente è una sciocchezza. Non capisco come alcune persone mentano solo per fare un titolo”.

it‘s obvious nonsense, can‘t understand how some people are pretending it‘s not just to make a headline — René Marić (@ReneMaric) August 29, 2021

Foto: Twitter Witsel