Dortmund, il ds Zorc conferma Schmelzer: “Anche se non ha giocato molto, resta un giocatore importante”

Poche presente per Marcel Schmelzer in questa stagione di Bundesliga. Il terzino del Borussia Dormund è stato però confermato anche per il prossimo anno dal direttore sportivo Michael Zorc: “Anche se non ha giocato molto si è sempre comportato in maniera impeccabile in campo e fuori. Inoltre è un uomo importante per noi nello spogliatoio per il suo alto grado di identificazione con la maglia del Borussia”. Il classe ’88 con la maglia del Dortmund ha vinto 6 trofei: 2 campionati, 2 coppe di Germania e 2 supercoppe.

Foto: Kicker