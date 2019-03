Dalla Germania: il Dortmund allo scoperto per Tierney del Celtic. E l’Arsenal…

Il Borussia Dortmund cerca un rinforzo per la corsia sinistra difensiva in vista della prossima estate. Secondo quanto riferiscono i principali media tedeschi, tra cui Sport.de, la dirigenza del club giallonero nelle ultime ore è uscita allo scoperto per Kieran Tierney. Il talentuoso laterale mancino del Celtic, classe ’97, piace anche ad altre formazioni di Premier League, soprattutto l’Arsenal che nelle scorse settimane aveva mostrato l’intenzione di mettere sul piatto un’offerta da 30 milioni di euro.

Foto: Daily Mail