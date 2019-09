Dortmund, a un passo il rinnovo di Guerreiro. Il ds conferma: “Siamo ai dettagli”

Il Borussia Dortmund si appresta a blindare Raphael Guerreiro. In estate ci aveva pensato il Paris Saint-Germain, ora il club tedesco è a un passo dal rinnovo fino al 2023 con il laterale mancino, attualmente in scadenza nel 2020. La conferma arriva direttamente dalle parole di Michael Zorc, direttore sportivo del Dortmund, intervenuto così in conferenza stampa: “C’è un accordo di massima. Ci sono alcuni dettagli da chiarire, ma sono molto ottimista sul fatto che possiamo chiudere a breve”.

Foto: Marca