Dorgu, serataccia, prima errore, poi espulsione. United in difficoltà contro l’Ipswich

È iniziata male ed è finita anzitempo e ancora peggio la partita contro l’Ipswich Town di Patrick Dorgu (ex Lecce) con il Manchester United. Un pasticcio con Onana (con l’aiuto di Dorgu) nelle retrovie ha fatto mugugnare Old Trafford per il gol facile facile di Philogene al 4′, salvo poi assistere alla rimonta dei Red Devils con autogol di Morsy e la momentanea rete del sorpasso di De Ligt.

A pochi istanti dall’intervallo, l’ex Lecce entra in maniera dura su Hutchinson e ha fatto scattare sull’attenti il VAR. Infatti ad azione normale l’arbitro Darren England non si è reso conto dell’intervento killer da cartellino rosso e ha lasciato proseguire il gioco. Ma una volta richiamato al monitor, rivisto accuratamente l’accaduto, il direttore di gara non ha potuto fare altro che espellere direttamente Dorgu. Serataccia per l’ex salentino.

Foto: sito United