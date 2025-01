Patrick Dorgu si appresta a diventare un nuovo calciatore del Manchester United. L’esterno danese non è stato utilizzato nella vittoria per 3-1 dei salentini al Tardini e, al termine della gara, ha salutato i tifosi presenti allo stadio. Un indizio che non lascia spazio a equivoci: Dorgu è sempre più vicino ai Red Devils.

Foto: Instagram Dorgu