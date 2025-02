Dorgu in partenza: il Manchester United lo attende

Patrick Dorgu è pronto al dare il via alla sua nuova esperienza. Il danese, infatti, diventerà un calciatore del Manchester United, con i giallorossi che lasciano partire un giocatore che, fino a questo momento della stagione, è stato a dir poco fondamentale. A dimostrarlo sono i suoi numeri che lo vedono protagonista con 3 gol e 1 assist in 21 gare disputate in campionato. Numeri importanti, soprattutto per un club come quello salentino che lotta per non retrocedere. Patrick, però, è già un lontano ricordo visto che proprio in mattinata è partito per Manchester dove sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà in maniera ufficiale ai Red Devils.

FOTO: Instagram Dorgu