Dorgu, il primo gol con il Manchester United è una meraviglia: Newcastle ko

26/12/2025 | 23:31:41

Nel big match della 18esima giornata di campionato inglese, unica gara prevista per il Boxing Day, il Manchester United hanno ha piegato il Newcastle con una rete bellissima dell’ex Lecce Patrick Dorgu. Primo gol con la maglia del Manchester United per l’ex Lecce, protagonista nell’anticipo della 18^ giornata a Old Trafford. Direttamente dagli sviluppi di rimessa laterale al 24′, Dorgu raccoglie la respinta aerea di Woltemade e si coordina alla perfezione: splendido il sinistro al volo che non lascia possibilità a Ramsdale. È il gol che decide il match dalla profonda rivalità tra i due club. I Red Devils agganciano il Chelsea a quota 29 punti.

foto x united