Dorgu conquista Amorim: il Manchester United punta forte sul danese

Nonostante si sia trattato di un investimento importante, in pochi si sarebbero aspettati che Dorgu potesse diventare subito fondamentale per il Manchester United. Da quando è arrivato alla corte dei Red Devils, infatti, per l’ex Lecce sono arrivate già tre presenze da titolare, di cui due è rimasto in campo per tutti i 90′. L’ex esterno del club salentino ha dato sicuramente nuova linfa al gioco della compagine inglese che da quella parte aveva bisogno di un innesto in grado di creare superiorità numerica. Dall’altre parte, però, bisogna anche guardare i fatti. Il Manchester nelle ultime tre gare ne ha vinta solamente una e questa è la testimonianza più grande di quanto lavoro ci dovrà ancora essere tra le fila dei Red Devils prima di poter puntare alle prime quattro posizioni in classifica. Nonostante ciò, Amorim sa di poter contare su Patrick che, con tutta probabilità, partirà dal 1′ di gioco anche nel prossimo appuntamento di Premier League contro l’Ipswich Town.

FOTO: X Manchester United