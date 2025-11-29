Doppio Yildiz ribalta il gol di Esposito: la Juventus batte 2-1 il Cagliari
29/11/2025 | 19:56:14
A Spalletti basta un super Yildiz per piegare un buon Cagliari allo Stadium, finisce 2-1. Succede tutto nel primo tempo, quando un lampo di Palestra sulla corsia destra porta a una palla dentro che Esposito spinge in rete. Passa un minuto e la Juve risponde con Thuram che serve Yildiz, 1-1. Si fa male Vlahovic. Il serbo al 36′ si ferma: guaio muscolare dopo un tiro che spinge il centravanti a chiedere il cambio. Il giocatore abbandona il campo con i sanitari. Agli sgoccioli del primo tempo ci pensa ancora Yildiz ad andare in gol e ribaltare tutto. Nella ripresa i bianconeri gestiscono, non basta l’orgoglio alla squadra di Pisacane per pareggiare. Finisce 2-1.
JUVENTUS (3-5-2): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram (70′ Miretti), Kostic (46′ Cambiaso); Conceicao (85′ Cabal), Yildiz (85′ Openda); Vlahovic (31′ David). All. Spalletti.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo (80′ Kilicsoy), Liteta (54′ Prati), Folorunsho (80′ Gaetano), Obert (53′ Idrissi); Esposito (70′ Felici), Borrelli. All. Pisacane
foto x juve