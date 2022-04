Doppio vantaggio Inter sulla Roma all’intervallo: Dumfries e perla di Brozovic

Si è concluso da pochi istanti il match di San Siro tra Inter e Roma, col parziale che premia gli uomini di Inzaghi grazie alle rete di Dumfries alla mezzora e alla perla di Brozovic.

Primo tempo equilibrato fino alla mezzora, con l’Inter che ha avuto la prima occasione con Calhanoglu, che al 18′ ha visto il suo tiro dai trenta metri deviato in angolo da Rui Patricio. Al 29′ la risposta della Roma con un colpo di testa di Mancini di poco a lato. Un giro di lancette dopo il gol dell’Inter. Scambio tra Lautaro e Dzeko, che libera Calhanoglu. Il turco imbuca per Dumfries il cui piatto mancino si insacca in rete. Dopo 10 minuti il raddoppio di Brozovic. Lancio del connazionale Perisic che lo libera. Il centrocampista sterza su Mancini con una grande giocata e manda la sfera imparabilmente sotto l’incrocio.

FOTO: Twitter Inter