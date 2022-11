Doppio Valencia, piccolo Qatar: l’Ecuador vince e convince nella gara inaugurale dei Mondiali

L‘Ecuador batte il Qatar nella gara inaugurale del Mondiale 2022. Finisce 2-0 per i sudamericani, grazie a una doppietta di Enner Valencia, che ha dominato in mezz’ora la gara. Valencia aveva segnato già dopo 3 minuti, prima che Orsato, grazie al Var arbitrasse. Poco male per l’esperto attaccante, che al 16′ sblocca la gara.

Al 31′, con un ottimo colpo di testa, lo stesso Valencia, insacca il 2-0. A fine primo tempo, si teme il peggio per il giocatore, che cade male con il ginocchio sotto, ma nella ripresa, è normalmente al suo posto, salvo poi uscire al 76′.

Ripresa con ritmi blandi, l’Ecuador controlla la gara a suo piacimento, Qatar mai pericoloso in avanti.

Finisce 2-0 per l’Ecuador che inaugura alla grande il Mondiale, aspettando di confontarsi con Olanda e Senegal, dove si giocherà la qualificazione.

