Doppio Thuram, Lautaro e Sucic: Inter, facile poker al Genoa
28/11/2026 | 22:40:24
L’Inter domina contro il Genoa, 4-0 senza storia a San Siro per gli uomini di Chivu. Dopo una buona partenza dei nerazzurri che prendono anche un palo con Carlos Augusto, il Genoa crea due occasioni con Osmajic ma Provedel risponde. Poi si scatena l’onda milanese. Lautaro apre le marcature, poi il raddoppio di Thuram e il tris su rigore con Sucic chiudono il primo tempo sul 3-0. A inizio ripresa Barella serve Thuram che si vede sbattere addosso il pallone del poker. L’Inter si riporta a meno tre dalla Lazio.
foto x inter