Doppio rinnovo in casa Newcastle: Shelvey e Ritchie fino al 2023

Il Newcastle ha ufficializzato un doppio rinnovo di contratto: prolungano Jonjo Shelvey e Matt Ritchie fino al 2023. “Qui mi sento a casa. Sin dal mio arrivo la gente mi ha fatto sentire bene. In questi anni ho avuto bei momenti e brutti momenti. Ma la maggior parte bei momenti e questo è un bel posto per stare e lavorare”, ha dichiarato in merito Shelvey.

Soddisfatto anche Ritchie nelle dichiarazioni riportate dal canale ufficiale del club: “Era ovviamente ciò che volevo. Da giovane ho girato tanto ma è qui dove ho deciso di restare e far parte del progetto”.

Foto: website Newcastle Utd