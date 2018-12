Doppio Quagliarella, Praet, Ramirez e la Samp piega il Bologna 4-1

Nel terzo anticipo della quattordicesima giornata di Serie A la Sampdoria piega per 4-1 il Bologna. Il belga Praet sblocca l’incontro al 10′, Poli pareggia momentaneamente i conti sette minuti più tardi, ma successivamente il solito Quagliarella con una doppietta (sale a 134 realizzazioni in A) e Gaston Ramirez si scatenano e archiviano la pratica. Con questo successo i blucerchiati di Marco Giampaolo raggiungono l’ottavo posto a quota 19, per i rossoblu di Filippo Inzaghi l’agonismo non basta e la classifica resta invariata: terzultima posizione con 11 punti.

Classifica: Juventus 40; Napoli 29; Inter 28; Lazio 23; Milan 22; Parma 20; Roma, Sampdoria, Sassuolo 19; Atalanta, Fiorentina 18; Torino 17; Genoa 15; Cagliari, Spal 14; Empoli 13; Udinese 12; Bologna 11; Frosinone 7; Chievo* 1.

* -3 di penalizzazione

Foto: Serie A Twitter