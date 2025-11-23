Doppio Pellegrino affonda il Verona: 2-1 Parma. E Zanetti sempre più nei guai

23/11/2025 | 14:29:14

Termina con un successo crociato (2-1) la partita tra Hellas Verona e Parma.

Gli ospiti si sono dimostrati sin da subito propositivi, cosa che però ha fatto sfiorare il gol ai padroni di casa all’8′ del primo tempo con un tiro di Orban, poi annullato dal VAR per fuorigioco. Al 18′ il Parma trova poi il vantaggio grazie al colpo di testa di Mateo Pellegrino. Per il resto della prima frazione i padroni di casa faticano a trovare la rete del pareggio, rientrando negli spogliatoi sul punteggio di 0-1.

Nel secondo tempo sono ancora gli ospiti a fare la partita, creando la maggior parte delle occasioni senza però riuscire a raddoppiare. Occasioni mancate che vengono pagate al 65′, quando Giovane Nascimento ha trovato il gol del pareggio su assist di Mosquera. La gioia del Verona dura però poco: all’80′ il Parma torna in vantaggio con la seconda rete di Pellegrino, chiudendo il match.

Dunque, un’altra sconfitta per il Verona, ora ultimo in compagnia della Fiorentina. La posizione di Paolo Zanetti si fa sempre più delicata.

Foto: X Hellas Verona