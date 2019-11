Doppio Pasalic più Ilicic, blitz Atalanta. Traversa di Balotelli. Grosso già all’esame Cellino

Un gol per tempo di Pasalic, doppietta sufficiente all’Atalanta per indirizzare la gara di Brescia in un derby da sempre molto sentito. Nel finale, in pieno recupero, il tris di Ilicic in contropiede per un successo mai in discussione. Dominio Atalanta nel primo tempo, meglio il Brescia nella ripresa. Mario Balotelli due volte pericoloso: prima ha colpito la traversa sullo 0-1, poi ha sprecato una buona occasione dal limite sullo 0-2. L’Atalanta sale a quota 25 punti, raggiungendo momentaneamente Cagliari e Roma. Il Brescia, con una partita in meno, resta ultimo a quota 7. E Fabio Grosso è già all’esame Cellino: tre partite, tre sconfitte, dieci gol al passivo e nessuno all’attivo. Il problema del Brescia non era certo Corini, adesso anche Cellino dovrebbe averlo intuito…

Foto: Twitter Atalanta