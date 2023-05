Doppio Oudin illude il Lecce, Milinkovic-Savic salva la Lazio al 95’: è 2-2

Finisce 2-2 la gara tra Lazio e Lecce, anticipo della 35a giornata di Serie A. Un punto guadagnato per la Lazio che al 94′ era addirittura sotto. I biancocelesti hanno avuto un controlo iniziale della gara, ma hanno rischiato e non poco contro un buon Lecce, alla ricerca di punti salvezza.

Lecce che ha avuto la chance di sbloccare la gara, al 23′, quando Strefezza ha avuto un calcio di rigore a disposizione, ma ha calciato a lato.

Lazio che si è rinvigorita, ha creato gioco e al 34′, con una magia di Luis Alberto e una zampata di Immobile si è portata in vantaggio. Il Lecce ha reagito, nel finale, collezionando alcuni calci d’angolo, e schiacciando la Lazio. Al 48’, su una ripartenza, pareggio del Lecce con Oudin con un destro da fuori che batte Provedel.

Nella ripresa, il Lecce parte subito bene. Al 51′ è ancora Oudin protagonista, ancora con una conclusione da fuori, stavolta deviata, che batte Provedel. Sorpasso dei salentini clamoroso. La Lazio non ci sta e prova a reagire, ma non fa i conti con Falcone, che salva in diverse circostanze su Immobile e Milinkovic-Savic.

La Lazio ci prova, tenta il tutto per tutto. Entra anche Pedro e nel finale, dove non arriva Falcone, arriva il palo che al 92′ salva il Lecce. Assalto Lazio fino alla fine. Al 94′, mischia nell’area del Lecce, deviazione che permette a Milinkovic Savic di impattare di testa e trovare un pareggio importante per la Lazio.

Finisce 2-2, la Lazio non ferma il momento negativo, con una sla vittoria nelle ultime 5 gare. Il Lecce era andato vicino a un colpaccio per la salvezza, che comuqnue porta a casa un punti importante, salendo a 32 punti, a +5 sullo Spezia.

Foto: Instagram Milinkovic-Savic