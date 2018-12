Il Barcellona vince facile e fa suo il derby contro l’Espanyol imponendosi per 0-4. Decidono le marcature personali di Messi, autore di una doppietta, Dembelé e Suarez. Con questo successo la formazione di Ernesto Valverde consolida il primato in classifica portandosi a quota 31, a più 3 da Siviglia e Atletico Madrid. L’Espanyol resta fermo in nona posizione con 21 punti.

Foto: Barcellona Twitter