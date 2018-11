Doppio Mertens, Hamsik e il Napoli cala il tris alla Stella Rossa

Il Napoli compie il proprio dovere e piega la Stella Rossa per 3-1. Al “San Paolo” apre le marcature capitan Hamsik, poi si scatena Dries Mertens che firma una doppietta infilando Borjan al 33′ e al 52′. Successivamente accorcia inutilmente le distanze per i serbi El Fardou Ben. Gli azzurri volano al primo posto a quota 9, ma questo non basta visto il contestuale successo del Psg sul Liverpool. Nell’ultima giornata, però, alla squadra di Carlo Ancelotti basterà non perdere contro i Reds.

Foto: Napoli Twitter