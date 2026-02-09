Doppio Malen: la Roma batte 2-0 il Cagliari e aggancia la Juventus

09/02/2026 | 22:40:48

La Roma riparte e batte 2-0 il Cagliari grazie alla doppietta di Malen all’Olimpico. I giallorossi agganciano la Juventus al quarto posto. Decide un gran gol di Malen in un primo tempo dominato dalla Roma contro il Cagliari. La rete dei giallorossi arriva al minuto 25′. Mancini lo serve e l’olandese si lancia con lo stop, bruciando secco il marcatore. Poi, con Caprile in uscita lo scavalca col cucchiaio. 1-0 per i giallorossi che chiudono avanti la prima frazione. Nella ripresa i giallorossi completano l’opera. Celik entra in area di rigore sulla destra e serve un delizioso cross basso per Malen che deve solo depositare in rete il pallone. Finisce 2-0.

foto x roma