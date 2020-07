Doppio Lukaku più Sanchez, l’Inter va a “-4” dalla Juve. Il Genoa resta in apnea

Sono i padroni di casa a rendersi pericolosi con l’ex Pinamonti che cerca subito la strada del gol. Il vantaggio arriva con Lukaku al 34′: Biraghi rientra sul destro e mette la sfera verso il secondo palo. L’attaccante belga si libera della marcatura di Zapata, e di testa e porta i nerazzurri in avanti. Nel finale del primo tempo il Genoa sfiora il pari con Jagiello, destro a giro per lui da calcio piazzato e la palla sfiora Handanovic che si salva per un soffio. Nella ripresa raddoppiano i nerazzurri al 83′ con Sanchez, l’attaccante cileno di piattone trafigge Perin dopo un assist al bacio di Moses. Nel finale poi ancora Lukaku che firma la doppietta personale al 93′: sinistro a giro che s’infila nell’angolo. Con la vittoria Conte torna al secondo posto, con un +1 sull’Atalanta e rincorre la Juventus a -4 (una gara in meno). Il Genoa invece resta a 36 punti al quartultimo posto, e domani il Lecce ha la ghiotta occasione di accorciare e portarsi a -1 in caso di vittoria.

LA CLASSIFICA: Juventus 80*, Inter 76, Atalanta 75, Lazio 72*, Roma 61*, Milan 60, Napoli 56*, Sassuolo 48*, Verona 46*, Parma 46, Fiorentina 43*, Bologna 43*, Cagliari 42*, Sampdoria 41*, Udinese 39*, Torino 38*, Genoa 36, Lecce 32*, Brescia 24, SPAL 19*.

*Una gara in meno