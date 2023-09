Doppio Lautaro, Thuram e Calhanoglu: quattro sberle Inter alla Fiorentina. Toro, gioia Radonjic al 94’

Terza vittoria di fila per l’Inter che travolge la Fiorentina con un perentorio 4-0 a San Siro. Tutto facile per la compagine di Inzaghi che passa in vantaggio al 23′ con un colpo di testa strepitoso di Thuram. Scatenata l’Inter nella ripresa, scatenato soprattutto il capitano Lautaro Martinez.

Il Toro segna il 2-0 al 53′, su assist di Thuram. Dopo pochi minuti, frittata della difesa viola, il portiere Christensen non trattiene un tiro di Dimarco, sulla respinta travolge Thuram ed è calcio di rigore. Dagli 11 metri, fa 3-0 Calhanoglu.

L’Inter non si ferma e al 73′ trova il 4-0. A segno ancora Lautaro su assist di Cuadrado, il primo in nerazzurro del colombiano. Inter forza 9, quindi, 3 vittorie consecutive, 8 gol fatti e zero subiti. E al rientro dalla pausa c’è il derby per la vetta della classifica con il Milan.

Nell’altra gara delle 18.30, prima gioia per il Torino che nel recupero vince 1-0 sul Genoa. Gara equilibrata risolta al 93′ da una perla di Radonjic che regala la prima gioia a Juric. Il Torino sale a 4 punti, il Genoa resta a 3.

Foto: twitter Inter