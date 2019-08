Doppio Lapadula, Falco e Majer: Salernitana ko, poker Lecce nel “nuovo” Via del Mare

Prima uscita stagionale per il Lecce che, nel “nuovo” Via del Mare (ancora in fase di restyling), cala il poker alla Salernitana dell’ex Ventura accedendo al quarto turno di Coppa Italia. Apre le marcature l’attesissimo Lapadula al 4’: l’attaccante arrivato dal Genoa sfrutta un liscio di Billong, si presenta davanti a Micai e lo batte con un tocco sotto. Poco dopo segna anche La Mantia, ma è in fuorigioco. Nella ripresa gli ospiti partono meglio, Di Tacchio calcia da fuori e costringe Gabriel al grande intervento con la sfera che finisce anche sul palo dopo la deviazione dell’estremo difensore. Il Lecce non perde altro tempo e raddoppia con l’ispiratissimo Falco: il fantasista salta un paio di avversari in slalom, rientra sul mancino e deposita in porta. Nel finale, ancora Lapadula, cala il tris e poi lo sloveno Majer firma il definitivo 4-0. Ovazione anche per il nuovo acquisto Farias che, in appena 15 minuti, strappa applausi ai 16 mila presenti regalando giocate di pregevole fattura. In vista della prima di campionato a San Siro contro l’Inter di Conte, il tecnico Liverani può annotare risposte a dir poco positive. Nel prossimo turno di Coppa i giallorossi affronteranno la Spal.

Luigi D’Ambrosio