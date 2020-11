Doppio Immobile, la Lazio brilla: 3-1 allo Zenit

Una bella Lazio, carica ed energica fin dall’inizio, supera per 3-1 lo Zenit San Pietroburgo all’Olimpico.

Dopo soli 3′ Immobile sblocca la gara, al 19′ la raddoppia Parolo, i russi reagiscono presto con Dzyuba al 25′, ma un rigore di Immobile in avvio di secondo tempo regala al campano la doppietta e scaccia via le speranze dello Zenit di tornare a casa con un risultato positivo.

Finisce 3-1 e la Lazio è ad un passo dagli ottavi di Champions League, il Dortmund stende il Brugge e conferma il primato nel girone a 9 punti, seguono i biancocelesti a quota 8, chiudono Brugge a 4 e Zenit a 1.

Foto: Twitter Lazio ufficiale