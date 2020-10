Doppio Ibra, il Milan gode: derby e primo posto a punteggio pieno

Un derby rocambolesco con il Milan che mette in cascina il risultato già nel primo tempo grazie alla doppietta di un sempreverde come Zlatan Ibrahimovic. Stracittadina che si colora di rossonero nonostante un derby acceso con i nerazzurri che non hanno mollato fino all’occasione finale di Lukaku che non trova la gioia del pari. Il vantaggio del Milan arriva al 13′ con Ibra che dal dischetto prima sbaglia e poi da posizione ravvicinato spiazza Handanovic. Il raddoppio arriva al 16 con il solito Ibra che sbuca alle spalle della difesa e mette nel sacco un cross teso di Leao. Al 29′ si riaccende il derby con Lukaku che rispolvera il tabellino e regala una speranza all’Inter. Nella ripresa il tempo è a fare da padrone prima del triplice fischio che vede i rossoneri esultare sotto la Curva Sud. Rossoneri a punteggio pieno, quattro su quattro mentre per l’Inter dopo il primo stop contro la Lazio, è arrivata la prima vera brusca frenata.

Foto: Milan twitter