Doppio Hojlund, il Napoli trionfa e torna al comando (2-1). Poca Juve, solo Yildiz

07/12/2025 | 22:37:26

Il Napoli batte 2-1 la Juventus al Maradona, decide una doppietta di Hojlund, alla Juve non basta il momentaneo pareggio siglato da Yildiz. Il Napoli parte forte e con grande aggressività, pressando alta la Juventus. Dopo sette minuti di pressione, i campani trovano il gol del vantaggio con Hojlund. Di Lorenzo avvia l’azione facendo correre Neres che salta in velocità Koopmeiners e mette in mezzo per il tocco in tapin ravvicinato in scivolata di prima intenzione di Hojlund su traversone di Di Lorenzo. Timida reazione dei bianconeri che provano a tirare fuori la testa, ma senza creare pericoli alla retroguardia di Conte. La Juve entra in campo con un piglio diverso e trova il gol del pareggio praticamente al primo tiro in porta: Yildiz chiede e ottiene il triangolo a McKennie, per poi calciare in diagonale sul secondo palo: la conclusione, seppur debole, prende in controtempo Milinkovic-Savic che non può arrivare sul tiro. Dopo una fase di equilibrio, al 78′ arriva il cross di Neres verso il secondo palo, McKennie per anticipare Lang serve inavvertitamente di testa Hojlund, che è abile a spingerla di testa alle spalle di Di Gregorio. Il Napoli ritrova il vantaggio e lo conduce fino al termine.

