Doppio Gnabry e Lewandowski affondano il Chelsea: il Bayern ipoteca i quarti

Il Bayern Monaco espugna Stamford Bridge e ipoteca la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Nell’andata degli ottavi, la squadra di Flick vince 3-0 in casa del Chelsea: doppietta di Gnabry tra il 51’ e il 54’ e sigillo finale di Lewandowski. Nel finale espulso Marcos Alonso per una manata sullo stesso centravanti polacco. Per il Chelsea è notte fonda, per il Bayern il passaggio al turno successivo è ormai una pura formalità.

Martedì 18 febbraio ore 21.00 Atletico Madrid-Liverpool 1-0 (Saul) Borussia Dortmund-PSG 2-1 (Haaland 2 – Neymar) Mercoledì 19 febbraio ore 21.00 Tottenham-Lipsia 0-1 (Werner) Atalanta-Valencia 4-1 (Hateboer 2, Ilicic, Freuler – Cheryshev) Martedì 25 febbraio ore 21.00 Chelsea-Bayern Monaco 0-3 (Gnabry 2, Lewandowski) Napoli-Barcellona 1-1 (Mertens – Griezmann) Mercoledì 26 febbraio ore 21.00 Lione-Juventus Real Madrid-Manchester City Martedì 10 marzo ore 21.00 Lipsia-Tottenham Valencia-Atalanta Mercoledì 11 marzo ore 21.00 Liverpool-Atletico Madrid Psg-Borussia Dortmund Martedì 17 marzo ore 21.00 Juventus-Lione Manchester City-Real Madrid Mercoledì 18 marzo ore 21.00 Bayern Monaco-Chelsea Barcellona-Napoli

Foto: Twitter ufficiale Champions League