Doppio Destro, altro pari del Milan. Lukaku su rigore, festa Inter. Espulso Insigne

Il Milan pareggia 2-2 a Marassi contro il Genoa e l’Inter batte 1-0 il Napoli a San Siro. I nerazzurri la spuntano grazie a un rigore di Lukaku (per fallo di Ospina su Darmian) al 28′ della ripresa e soprattutto grazie a tre grandi interventi di Handanovic. Palo di Petagna nei minuti di recupero. Per proteste, dopo la concessione del penalty, era stato espulso Lorenzo Insigne. Gattuso, dopo pochi minuti, aveva perso per infortunio Mertens. La squadra di Conte è ora a meno uno dai rossoneri. Il Milan esce con un punto da Genova, dopo essere andato sotto due volte. Succede tutto nel secondo tempo: sblocca Destro dopo 2 minuti della ripresa; pareggia Calabria con un tiro da fuori 5 minuti dopo; di nuovo a segno Destro, ben servito da Ghiglione; ristabilisce la parità Kalulu che, sugli sviluppi di un corner, sfrutta la sponda del compagno di reparto Romagnoli e fa 2-2. È il secondo pareggio (sempre per 2-2) in quattro giorni per il Milan, che però mantiene l’imbattibilità in campionato che dura da prima del lockdown.

Foto: Instagram Romelu Lukaku