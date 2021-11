Doppio Correa esalta l’Inter e smonta l’Udinese: 2-0

Joaquin Correa ha preso per mano l’Inter nella ripresa dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0. E’ stato il Tucu a smontare l’Udinese con una doppietta: l’argentino ha sbloccato il risultato al 16’ dopo un’azione personale molto bella con un tiro sul primo palo imprendibile per Silvestri. Il raddoppio otto minuti dopo: lancio di Barella per Dumfries, servizio per Correa e conclusione senza possibilità di intervento per il portiere dei friulani. Subito dopo Vidal è andato vicino al tris. Per l’Inter è la seconda vittoria di fila dopo quella di Empoli nel turno infrasettimanale.

Foto: Twitter Inter