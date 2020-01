Doppio colpo in casa Picerno: ufficializzati gli acquisti di Ripa e Zaffagnini

Il Picerno inizia la sessione invernale di calciomercato con un doppio colpo importante. La società lucana, attraverso un comunicato, ha infatti ufficializzato gli arrivi di Francesco Ripa e Andrea Zaffagnini. Come si legge nella nota, “Francesco Ripa, attaccante, classe 1985, è un nuovo calciatore rossoblù. Tra i professionisti conta 289 presenze e 122 reti messe a segno (in D 112 presenze e 33 reti), per un totale di 383 presenze e 155 reti nella sua carriera. E’ già a disposizione di mister Giacomarro. Ripa vestirà la maglia numero 8“.

Ufficiale, poi, anche Zaffagnini: “Andrea Zaffagnini, difensore, classe 1988, è un nuovo calciatore rossoblù. Tra i professionisti conta 313 presenze, oltre alle 49 collezionate in Serie D con il Russi, squadra della provincia di Ravenna dove ha iniziato la sua carriera nel 2006 militando per due stagioni, prima del salto tra i professionisti. Il calciatore ha sottoscritto in data odierna il contratto che lo lega alla società rossoblù, ed è già a disposizione di mister Giacomarro. Vestirà la maglia numero 13“.

Foto: sito Picerno