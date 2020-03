Doppio Caputo più Boga: il Sassuolo cala il tris, il Brescia resta all’ultimo posto

I recuperi della 26esima giornata di Serie A si chiudono con la rotonda vittoria del Sassuolo ai danni del Brescia. In un Mapei Stadium senza pubblico la squadra di De Zerbi vince 3-0: in chiusura di primo tempo sblocca Caputo, che esulta mostrando un foglio con la scritta: “Andrà tutto bene. Restate a casa”. Lo stesso attaccante neroverde nella ripresa trova la doppietta personale, poi Boga cala il tris. Il Sassuolo sale a quota 32 punti, il Brescia resta all’ultimo posto in solitudine.

Sabato 29 febbraio

15:00 Lazio-Bologna 2-0 (18′ Luis Alberto, 21′ Correa)

20:45 Napoli-Torino 2-1 (18′ Manolas, 81′ Di Lorenzo, 90’+1 Edera)

Domenica 1 marzo

15:00 Lecce-Atalanta 2-7 (17′ Donati, 22′ 54′, 62′ Zapata, 29′ Saponara, 40′ Donati, 47′ Ilicic)

18:00 Cagliari-Roma 3-4 (28′, 89 Joao Pedro, 29′, 41′ Kalinic, 64′ Kluivert, 75′ Gaston, 81′ Mkhitaryan)

Domenica 8 Marzo

12:30 Parma-Spal: 0-1 (79′ Petagna rig.)

15:00 Sampdoria-Verona (32′ Zaccagni, 77′, 86′ rig. Quagliarella)

15:00 Milan-Genoa (7′ Pandev, 41′ Cassata, 77′ Ibrahimovic)

18:00 Udinese-Fiorentina 0-0

20:45 Juventus-Inter 2-0 (55′ Ramsey, 67′ Dybala)

Lunedì 9 Marzo

15:00 Sassuolo-Brescia 3-0 (45′ Caputo, 61′ Caputo, 75′ Boga)

Classifica: Juve 63; Lazio 62; Inter* 54; Atalanta* 48; Roma 45; Napoli 39; Milan 36; Verona*, Parma* 35; Bologna 34; Sassuolo*, Cagliari* 32; Fiorentina 30; Udinese 28; Torino* 27; Sampdoria* 26; Genoa, Lecce 25; ; Spal 18; Brescia 16

*Una partita in meno

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo