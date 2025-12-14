Doppio Bartesaghi non basta al Milan: soltanto 2-2 contro un buon Sassuolo

14/12/2025 | 14:34:35

La grande giornata di Davide Bartesaghi non basta al Milan per battere il Sassuolo e restare da solo in testa alla classifica aspettando l’impegno del Napoli. Soltanto un pareggio (2-2) per i rossoneri che ribadiscono le difficoltà di sempre contro le squadre non di primissima fascia. Il Sassuolo conferma di attraversare un buon momento, di Koné la prodezza del momentaneo vantaggio al 13’ con una grande giocata dopo un assist di Pinamonti e tocco imprendibile per Maignan. Il primo gol in Serie A di Bartesaghi, classe 2005, arriva al 34’ con una perfetta irruzione da sinistra a seguito di una giocata di Loftus-Cheek. Bartesaghi sugli scudi anche al primo minuto della ripresa con un sinistro sul primo palo di Muric. Al 12’ st viene annullato un gol a Pulisic per precedente spinta di Loftus-Cheek, poco dopo Allegri perde Gabbia per infortunio e si affida a De Winter. Dopo un gol annullato per fuorigioco a Rabiot, il Sassuolo prende coraggio e al 32’ st trova il 2-2 con Laurienté, bel diagonale su nuovo assist di Pinamonti. Gli emiliani sfiorano il colpo grosso nel finale: al 43’ st un salvataggio di Tomori su Laurienté, un minuto dopo l’esterno colpisce il palo con Maignan ormai fuori casa.

foto insta bartesaghi