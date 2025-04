Bella Juve, gioco e gol: Koop e Yildiz (due assist di Vlahovic), 2-0 sul Lecce all’intervallo

La Juventus conduce 2-0 sul Lecce al termine della prima frazione di gioco. E Teun Koopmeiners ripaga Tudor dopo appena 2′ e sblocca la gara. Palla in verticale di Thuram per Vlahovic. Il serbo a sua volta controlla e imbuca per Koopmeiners, che col mancino calcia di prima intenzione e trova l’angolino lontano. Al 34′ arriva anche il raddoppio bianconero. Thuram innesca Vlahovic, che appoggia al limite per il turco: tiro a giro del numero 10 bianconero e palla in fondo al sacco.

Foto: Instagram Koopmeiners