Doppio 0-0 tra Venezia-Bologna e Como-Empoli all’intervallo. Palo di Grassi per i toscani

Conclusi i primi tempi delle due gare alle 15 per questa 30a giornata di Serie A. Doppio 0-0 tra Venezia-Bologna e Como-Empoli.

A Venezia gara equilibrata, prova il Venezia ad impostare la gara all’inizio, ma la chance più grande è quella che capita a Orsolini al 17′, che semina il panico, ma Radu salva. La chance migliore ce l’ha il Venezia al 29′. Zerbin si presenta in area di rigore, grandissima parata di Skorupski. Risponde il Bologna ancora con Orsolini, para facilmente Radu. Pericoloso ancora il Venezia, colpo di testa da corner, palla che sfiora il palo. Si va all’intervallo sullo 0-0.

A Como parte forte la compagine di casa. Ritmi altissimi nei primi minuti. Al 20′, arriva il gol dei lariani, con Goldaniga di testa, ma in fuorigioco. Il Como fa gioco, con possesso palla, trame ben organizzate, ma quando parte l’Empoli fa paura in ripartenza. Doppia chance per Kouame pericoloso, soprattutto di testa al 35′, palla fuori. Ma ancora l’Empoli, cross di Kouame, di testa di Grassi, palo clamoroso che salva il Como al 38′.

Si va all’intervallo sullo 0-0 ma sembra l’Empoli di inizio stagione, contro un Como spento.

